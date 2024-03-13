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Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и Белгородском районе

МЧС: в Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность

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Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС по Белгородской области.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Местным жителям посоветовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Ракетная опасность объявляется в третий раз за среду, 13 марта.

До этого в администрация города Белгорода заявили, что не будут проводить массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Масленицы. По словам главы города Валентина Демидова, данное решение было принято в связи с оперативной обстановкой в регионе. Из-за текущей ситуации у властей нет возможности организовать гуляния, которые традиционно проходили в Белгороде в начале весны.

Утром 13 марта украинские войска атаковали Белгород при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.

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