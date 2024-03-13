Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский считает, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что с момента своего назначения главой ВСУ, успел поработать в двух бригадах. В обеих постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения подразделений российской армии.

Главком ВСУ добавил, что российские военные продолжают наступать и сейчас прилагают основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские войска наносят превентивные удары по новой линии обороны в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По его словам, новые заграждения возводятся Вооруженными силами Украины (ВСУ) в несколько линий обороны на подконтрольных им территориях, но в глубине от 3 до 20 километров от линии фронта.

Ранее РИА Новости сообщило, что командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) обсуждают свержение главы государства Владимира Зеленского.