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В Харьковской области ВС РФ поразили комплекс Patriot

Минобороны России сообщило о поражении в Харьковской области комплекса Patriot

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Global Look Press

Российские военные нанесли поражение американскому зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Также было нанесено поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 129 районах.

9 марта Минобороны России сообщило, что ударом из ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена пусковая установка ЗРК С-300, а также радиолокатор подсвета целей и наведения ракет и два автомобиля сопровождения ВСУ. Позднее был произведен анализ видео объективного контроля, согласно которому был сделан вывод, что уничтожены американские ЗРК Patriot. ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил об уничтожении трех комплексов Patriot.

Military Watch Magazine написал о том, что у Украины осталось мало шансов восполнить подбитые российской стороной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Ранее в США заявили о серьезном ударе по ПВО Украины.

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