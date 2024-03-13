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На Украине заявили, что закупленных Чехией снарядов недостаточно для Киева

Кулеба: Украине не хватит закупленных Чехией снарядов, нужны аналогичные проекты

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Global Look Press

Украине не хватит снарядов, закупленных для Киева Чехией, для полноценного продолжения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует ТАСС.

«Чешская инициатива — это хорошо, но недостаточно. Сегодня закрыли финансовый вопрос по чешской инициативе, завтра должны закрыть финансовые вопросы по другим инициативам. Они есть», — сказал глава украинского МИД.

По словам Кулебы, в данный момент украинская сторона намерена добиваться финансирования других аналогичных проектов.

До этого президент Чехии Петр Павел заявлял о сборе средств для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов для последующей отправки на Украину. Позднее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что стране удалось собрать достаточно денег, чтобы закупить первую партию из 300 тысяч снарядов.

Ранее стало известно, что ЕС к концу марта собирается поставить на Украину еще 250 тысяч снарядов.

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