На Украине заявили, что закупленных Чехией снарядов недостаточно для Киева

Украине не хватит снарядов, закупленных для Киева Чехией, для полноценного продолжения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует ТАСС.

«Чешская инициатива — это хорошо, но недостаточно. Сегодня закрыли финансовый вопрос по чешской инициативе, завтра должны закрыть финансовые вопросы по другим инициативам. Они есть», — сказал глава украинского МИД.

По словам Кулебы, в данный момент украинская сторона намерена добиваться финансирования других аналогичных проектов.

До этого президент Чехии Петр Павел заявлял о сборе средств для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов для последующей отправки на Украину. Позднее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что стране удалось собрать достаточно денег, чтобы закупить первую партию из 300 тысяч снарядов.

Ранее стало известно, что ЕС к концу марта собирается поставить на Украину еще 250 тысяч снарядов.