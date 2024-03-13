Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотником объект в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные пресекли попытку украинской стороны совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Летательный аппарат сбили около 12:30 мск.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник был сбит в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.