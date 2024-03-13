В МО РФ прокомментировали атаку БПЛА ВСУ по объектам на территории России

13 марта российские войска пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотниками объекты на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Беспилотники второй день подряд массово атакуют российские регионы. В этот раз дронам удалось долететь до рязанского нефтезавода, там начался пожар, пострадали два человека.

Также массовая волна пришлась на Воронежскую область, где сбили больше 40 воздушных целей.

По данным Минобороны РФ, за ночь и утро 13 марта над Россией уничтожили 65 дронов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщал, что на подлете к Новошахтинску уничтожены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). По его словам, были использованы дежурные системы радиоэлектронной борьбы.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.