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Российские пранкеры уговорили польских наемников вступить в липовую ЧВК

Вован и Лексус уговорили наемников Горняка и Киермача вступить в ЧВК Порошенко

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Александр Полегенько/РИА Новости

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) смогли уговорить польских наемников Игоря Горняка и Майкла Киермача вступить в несуществующую частную военную компанию (ЧВК) бывшего президента Украины Петра Порошенко. Беседу пранкеры опубликовали в Telegram-канале.

Вован и Лексус отметили в посте, что благодаря своим пранкам они продолжают расследование об иностранных наемниках, которые работают в интересах Украины. В разговоре с польскими наемниками пранкеры придерживались легенды, что Порошенко якобы набирает собственную ЧВК с высокими зарплатами и зовет кандидатов на собеседование.

Польский наемник, офицер и водолаз Киермач признался, что занимался подготовкой украинских солдат. Он отметил, что готовил бойцов 73-го центра морских операций в Очакове. Он со своими сослуживцами и коллегами готовил солдат из подразделения морских пехотинцев, подразделение морских спецопераций. Также он признался, что был первым с польской стороны, который проводил инструктаж с ВСУ.

Еще один польский наемник Горняк также согласился вступить в придуманную пранкерами ЧВК. Он добавил, что у него нет проблем со работой с боевиками «Азова» (организация запрещена в России).

Ранее Вован и Лексус рассказали об идее провести «лекцию» для разыгранных ими политиков.

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