Появились подробности об обнаружении первой украинской ДРГ у границ России 12 марта

Первую украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на границе с Российской Федерацией 12 марта обнаружили около трех часов ночи. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным телеграмма, диверсанты в составе около 20 человек шли к российской границе со стороны села Одноробовка в Харьковской области вдоль железной дороги в сторону поселка Горьковский в Белгородской области. Вторую диверсионную группу заметили примерно там же — ее численность достигала 50 человек. Российские военные нанесли артиллерийский удар по злоумышленникам, когда они подошли ближе к границе.

Вторая попытка прорыва российской границы, как пишет Baza, произошла примерно в девять — близ белгородского села Журавлевка. Диверсанты хотели зайти со стороны харьковского села Гоптовка. Тогда украинский танк Т-64 подорвался на мине. Отмечается, что бой продолжался два часа, после чего выжившие солдаты ВСУ отступили.

Накануне министерство обороны России сообщило, что при попытке прорыва через российскую границу были уничтожены 234 диверсанта Вооруженных сил Украины, семь танков, три боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера. 12 марта российские регионы также атаковали украинские беспилотники, два из них попали в торговый центр и здание администрации в Белгороде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.