Российская ПВО сбила дроны над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотные летательные аппараты над селом Графовка Шебекинского городского округа и селом Призначное в Прохоровском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Графовке дрон был самолетного типа, его обломки попали в частный жилой дом: выбиты окна и повреждена внутренняя часть здания. Там никто не пострадал.

В Призрачном беспилотник совершил падение с последующей детонацией. В этом населенном пункте также нет раненных, заверил Гладков. По его словам, в результате взрыва дрона есть разрушения в двух частных домах: в одном повреждена кровля, во втором — пристройка и забор. Повреждения получила и одна легковая машина.

Накануне министерство обороны России сообщило, что при попытке прорыва через российскую границу были уничтожены 234 диверсанта Вооруженных сил Украины, семь танков, три боевых машин пехоты Bradley и два бронетранспортера. 12 марта российские регионы также атаковали украинские беспилотники, два из них попали в торговый центр и здание администрации в Белгороде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.