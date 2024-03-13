Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская ПВО сбила дроны над Белгородской областью

Гладков: ПВО сбила дроны над селами Графовка и Призначное в Белгородской области

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотные летательные аппараты над селом Графовка Шебекинского городского округа и селом Призначное в Прохоровском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Графовке дрон был самолетного типа, его обломки попали в частный жилой дом: выбиты окна и повреждена внутренняя часть здания. Там никто не пострадал.

В Призрачном беспилотник совершил падение с последующей детонацией. В этом населенном пункте также нет раненных, заверил Гладков. По его словам, в результате взрыва дрона есть разрушения в двух частных домах: в одном повреждена кровля, во втором — пристройка и забор. Повреждения получила и одна легковая машина.

Накануне министерство обороны России сообщило, что при попытке прорыва через российскую границу были уничтожены 234 диверсанта Вооруженных сил Украины, семь танков, три боевых машин пехоты Bradley и два бронетранспортера. 12 марта российские регионы также атаковали украинские беспилотники, два из них попали в торговый центр и здание администрации в Белгороде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами