Путин прокомментировал создание ракет «Авангард»

Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости заявил, что созданием ракет «Авангард» РФ обнулила все, что США вложили в систему противоракетной обороны (ПРО).

По словам Путина, стоимость ракет «Авангард» и известной американской системы противоракетной обороны несопоставима.

«Просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО», — отметил президент.

Он добавил, что опыт создания «Авангардов» показал, как «нужно действовать».

До этого Путин говорил, что страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении Российской Федерации на фоне проводимой ею специальной военной операции на Украине, должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них таких линий не будет. При этом те государства, которые могут почувствовать на себе эти последствия, ведут себя значительно сдержаннее.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.