Иностранные наемники участвовали в попытках Украины атаковать приграничные регионы Российской Федерации. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Глава государства привел данные доклада Генерального Штаба Министерства обороны России. Согласно ему, украинские войска пытались совершить атаки на линии российской государственной границы. Всего в этой операции участвовали до 300 человек, среди них были иностранные наемники.

Накануне министерство обороны России сообщило, что при попытке прорыва через российскую границу были уничтожены 234 диверсанта Вооруженных сил Украины, семь танков, три боевых машин пехоты Bradley и два бронетранспортера. 12 марта российские регионы также атаковали украинские беспилотники, два из них попали в торговый центр и здание администрации в Белгороде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский посол обвинил США в фактическом участии в конфликте на Украине.