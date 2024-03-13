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Путин назвал последствия вхождения Финляндии в НАТО

Путин: после вступления Финляндии в НАТО на границе появятся российские войска

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению войск и систем поражения РФ у ее границ. Его слова приводит РИА Новости.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — заявил российский лидер.

По словам Путина, нейтралитет давал Швеции и Финляндии больше преимуществ, чем вступление в НАТО.

До этого Путин назвал абсолютно бессмысленным шагом вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции, после чего страна официально стала членом альянса. Представители государства при этом заявили, что не видят в настоящее время необходимости в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории страны.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года вместе с Финляндией. 4 апреля 2023 года Финляндия стала полноправным членом НАТО.

Ранее Путин назвал лишенным смысла дальнейшее существование НАТО.

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