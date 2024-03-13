ВСУ обстреляли Шебекино

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сообщается, что при обстреле пострадал один человек. Он госпитализирован во вторую белгородскую городскую больницу с контузией и ссадинами. Раненый является работником предприятия, расположенного в промзоне Шебекино, куда на этот раз пришелся обстрел.

«Повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань», — заявил чиновник.

Сообщается о выбитых окнах в ряде квартир одного из многоэтажных жилых домов города и задымлении в боксе одной из городских фабрик.

До этого жительница Шебекино получила осколочное ранение во время обстрела ВСУ.

После обстрела в городе зафиксировали различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также пострадали два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте, заключил Гладков.

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