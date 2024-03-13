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В КНР отреагировали на поставки американских дронов Тайваню

МИД КНР: поставки дронов США Тайваню превращают остров в пороховую бочку

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Поставки дронов и других видов вооружений США на Тайвань превращают остров в пороховую бочку. С таким заявлением выступил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, передает РИА Новости.

«Продажа США вооружений Тайваню является серьезным нарушением принципа «одного Китая» и трех совместных коммюнике Китая и США, особенно коммюнике от 17 августа [1982 года]», — подчеркнул китайский дипломат.

По словам Лю Пэнъюя, действия США дают «неверный сигнал» силам, выступающим за независимость Тайваня, и ставят под угрозу жителей острова.

До этого Пентагон заключил контракт с GA-ASI на $250 млн на поставку Тайваню беспилотников.

В 1979 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайванем и установил их с Пекином, однако продолжает поддерживать связи с островом и поставлять вооружения, признавая политику «одного Китая». Это вызывает протесты со стороны Китая, который рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.

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