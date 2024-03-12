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В российской армии опровергли слухи о заходе ВСУ в Теткино

Минобороны опровергло сообщения о том, что ВСУ прорвались в Теткино

Подразделения Вооруженных сил Украины не смогли прорваться на территорию поселка Теткино в Курской области, несмотря на множественные сообщения в украинских соцсетях и изданиях. Видео из населенного пункта опубликовало Минобороны России.

«Противник предпринял попытку захода в населенный пункт Теткино, но мы нанесли максимальное огневое поражение живой силе противника. Он был вынужден отойти, на самом деле он даже не зашел в село, а на самой границе был остановлен огнем артиллерии и стрелковым оружием. Бойцы встретили этот бой мужественно, отразили атаку без потерь», — рассказал командир одного из подразделений, обороняющих границу.

На кадрах видно, что местные жители остались в поселке и продолжают вести повседневную жизнь, в Теткино работает общественный транспорт и госучреждения. Аналогичная ситуация, судя по кадрам Минобороны, отмечается в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

До этого Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской ДРГ.

Ранее в Москву доставили четверых украинских диверсантов для следственных действий.

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