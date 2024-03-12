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Раскрыты потери украинских ДРГ, пытавшихся проникнуть на территорию РФ

Минобороны: украинские ДРГ потеряли 234 бойца при попытке прорыва через границу

Потери украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые 12 марта попытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей, составили 234 бойца. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что около 3:00 мск солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались пересечь российскую границу в районе белгородских населенных пунктов Сподарюшино и Нехотеевка. Аналогичная ситуация произошла недалеко от населенного пункта Одноробовка в Харьковской области.

Чуть позже в районе курского населенного пункта Теткино также были отбиты несколько атак со стороны украинских диверсантов. Речь идет сразу о четырех попытках бойцов ВСУ пробраться на территорию страны.

По данным Минобороны РФ, в ходе боевых действий подразделения ВСУ потеряли 234 солдата и два бронетранспортера. Кроме того, российские военные вывели из строя семь танков и три боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

«Нарушений государственной границы не допущено», — резюмировали в Минобороны.

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры уничтоженния техники украинских ДРГ, пытавшихся проникнуть на территорию страны.

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