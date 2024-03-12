Сальдо заявил, что ВСУ начали использовать снятые с памятников танки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать снятые с памятников танки из-за нехватки вооружения. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы «Ланцетов». Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55. Из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников», — написал он.

Он добавил, что артиллерия ВС России на Херсонском направлении «доминирует в контрбатарейной борьбе, эффективно уничтожает позиции живой силы и боевую технику противника».

Тем временем на фронт в ВС России поступают новые танки с «Уралвагонзавода». Предприятие направило в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв», предназначенных для борьбы с бронетехникой противника в зоне специальной военной операции на Украине.

До этого военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять танки Abrams в зоне проведения спецоперации, потому что они испытывают снарядный голод для артиллерийских установок, а также из-за нехватки самих установок.

11 марта советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили очередной американский танк Abrams в районе поселка Бердычи под Авдеевкой.

Ранее танк ВСУ Challenger 2 увяз в грязи во время заезда с журналистами.