Войска РФ уничтожили командный пункт с украинскими офицерами

Российские войска уничтожили в Красногоровке командный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

По словам Гагина, в уничтоженном командном пункте находились высокопоставленные украинские офицеры.

Красногоровка находится в подконтрольной Украине части ДНР. Населенный пункт располагается к северу от Авдеевки, откуда украинские военные часто обстреливают Донецк.

Накануне источник РИА Новости сообщил, что военные РФ нанесли удар по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке. В атаке принимала участие авиация ВС РФ совместно с подразделениями группировки «Юг».

В середине января Минобороны РФ передавало, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» группировки «Запад» российских войск поразил хорошо замаскированный командный пункт ВСУ на Купянском направлении. Цель была уничтожена.

Незадолго до этого в МО сообщали также о поражении командного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее украинский командир бесследно исчез после перепалки под Авдеевкой.