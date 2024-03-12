Войска РФ уничтожили командный пункт с украинскими офицерами

Российские войска уничтожили в Красногоровке командный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.
По словам Гагина, в уничтоженном командном пункте находились высокопоставленные украинские офицеры.
Красногоровка находится в подконтрольной Украине части ДНР. Населенный пункт располагается к северу от Авдеевки, откуда украинские военные часто обстреливают Донецк.
Накануне источник РИА Новости сообщил, что военные РФ нанесли удар по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке. В атаке принимала участие авиация ВС РФ совместно с подразделениями группировки «Юг».
В середине января Минобороны РФ передавало, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» группировки «Запад» российских войск поразил хорошо замаскированный командный пункт ВСУ на Купянском направлении. Цель была уничтожена.
Незадолго до этого в МО сообщали также о поражении командного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.
Ранее украинский командир бесследно исчез после перепалки под Авдеевкой.