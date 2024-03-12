В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

12 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород. По словам мэра Валентина Демидова, количество пострадавших в результате атаки дрона выросло до четырех человек.

До этого стало известно, что здание администрации Белгорода пострадало при атаке города БПЛА.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезавод под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ атаковали торговый объект в Белгороде.