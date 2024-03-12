У Украины осталось мало возможностей для восполнения систем Patriot

У Украины осталось мало шансов восполнить подбитые российской стороной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Отмечается, что это связано с заморозкой Вашингтоном дальнейших поставок оружия с конца декабря. По данным MWM, это почти не оставляет Украине шансов для восполнения потерянных Patriot или боеприпасов, израсходованных оставшимися системами.

В материале отмечается, что сами США тоже столкнулись с дефицитом зенитно-ракетных комплексов после атак на американские базы на Ближнем Востоке в конце 2023 года.

9 марта Минобороны России сообщило, что ударом из ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена пусковая установка ЗРК С-300, а также радиолокатор подсвета целей и наведения ракет и два автомобиля сопровождения ВСУ. Позднее был произведен анализ видео объективного контроля, согласно которому был сделан вывод, что уничтожены американские ЗРК Patriot. ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил об уничтожении трех комплексов Patriot.

Ранее британский эксперт назвал катастрофой уничтожение ЗРК Patriot на Украине.