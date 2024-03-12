В Белгороде беспилотник упал на здание ТЦ возле вокзала

В Белгороде беспилотник упал на здание торгового центра в районе местного железнодорожного вокзала. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде в районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждён один легковой автомобиль. Территория оцеплена. Все оперативные службы работают на месте», — пишет Гладков.

По данным Telegram-канала Shot речь может идти о торговом центре «Вокзальный», в котором находится несколько магазинов.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о последствиях удара беспилотного летательного аппарата по зданию городской администрации.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха, военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны прокомментировало попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ.