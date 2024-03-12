Над Курской областью сбили четыре дрона ВСУ за час

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение часа сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины над территорией Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В министерстве рассказали, что Украина пыталась атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов с 12:40 до 13:40 мск. Дроны были самолетного типа.

В результате дежурные средства ПВО уничтожили их.

До этого губернатор Курской области сообщил, что со стороны Украины неудачно попыталась прорваться в Курскую область диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Роман Старовойт подчеркнул, что был стрелковый бой, но никакого прорыва не случилось.

Также Стаоровойт рассказал о продолжающихся обстрелах поселка Теткино в Курской области. Чиновник напомнил, что всю прошедшую ночь ВСУ атаковали регион беспилотниками.

Мэр Курска Игорь Куцак заявил, что в связи с последними событиями решил перевести школьников на «удаленку» с 13 по 15 марта. А в детских садах будут работать дежурные группы, если у родителей нет возможности оставить детей дома.

Ранее политолог связал атаки ВСУ с предстоящими выборами.