Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Курской областью сбили четыре дрона ВСУ за час

МО РФ: средства ПВО в течение часа сбили четыре дрона ВСУ над Курской областью

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение часа сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины над территорией Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В министерстве рассказали, что Украина пыталась атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов с 12:40 до 13:40 мск. Дроны были самолетного типа.

В результате дежурные средства ПВО уничтожили их.

До этого губернатор Курской области сообщил, что со стороны Украины неудачно попыталась прорваться в Курскую область диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Роман Старовойт подчеркнул, что был стрелковый бой, но никакого прорыва не случилось.

Также Стаоровойт рассказал о продолжающихся обстрелах поселка Теткино в Курской области. Чиновник напомнил, что всю прошедшую ночь ВСУ атаковали регион беспилотниками.

Мэр Курска Игорь Куцак заявил, что в связи с последними событиями решил перевести школьников на «удаленку» с 13 по 15 марта. А в детских садах будут работать дежурные группы, если у родителей нет возможности оставить детей дома.

Ранее политолог связал атаки ВСУ с предстоящими выборами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами