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На Западе сочли «адом» для ВСУ планирующие бомбы ВС России

Business Insider: планирующие бомбы ВС России снижают боевой дух солдат ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские планирующие бомбы стали причиной паники для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Business Insider.

«Это сильно давит на боевой дух. <…> Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, но ФАБ-1500 — это ад», — цитирует издание украинского военнослужащего.

В публикации обратили внимание, что Россия продолжает наращивать производство планирующих бомб. По словам директора польской военной консалтинговой компании Rochan Конрада Музыки, у Вооруженных сил России этих боеприпасов достаточно, они закончатся нескоро.

Накануне американское издание The Washington Post написало о важной роли российских планирующих бомб во взятии Авдеевки. В статье приводятся слова военнослужащего ВСУ из 3-й отдельной штурмовой бригады о том, что от 60 до 80 таких боеприпасов падали на территорию города каждый день.

Ранее в Германии рассказали об оружии, которое парализует атаки ВСУ.

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