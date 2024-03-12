На Западе сочли «адом» для ВСУ планирующие бомбы ВС России

Российские планирующие бомбы стали причиной паники для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Business Insider.

«Это сильно давит на боевой дух. <…> Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, но ФАБ-1500 — это ад», — цитирует издание украинского военнослужащего.

В публикации обратили внимание, что Россия продолжает наращивать производство планирующих бомб. По словам директора польской военной консалтинговой компании Rochan Конрада Музыки, у Вооруженных сил России этих боеприпасов достаточно, они закончатся нескоро.

Накануне американское издание The Washington Post написало о важной роли российских планирующих бомб во взятии Авдеевки. В статье приводятся слова военнослужащего ВСУ из 3-й отдельной штурмовой бригады о том, что от 60 до 80 таких боеприпасов падали на территорию города каждый день.

Ранее в Германии рассказали об оружии, которое парализует атаки ВСУ.