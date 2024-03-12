Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Здание администрации Белгорода пострадало при атаке ВСУ на город

Здание администрации Белгорода пострадало при атаке города беспилотником ВСУ

close
100%
«Белгород №1»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Белгород №1»

Здание администрации Белгорода пострадало при атаке города БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

Информация о пострадавших и степени разрушений на данный момент уточняется.

12 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом торговый объект в городе Белгороде. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, дрон врезался в стену магазина. Никто не пострадал.

В результате взрыва при падении БПЛА в здании выбило окна и посекло фасад. Также повреждения получили четыре легковых автомобиля.

В этот же день ВСУ пытались атаковать беспилотником коммерческое предприятие. Гладков сообщил, что сотрудники Росгвардии смогли сбить беспилотник из стрелкового оружия. Пострадавших и разрушений на объекте нет, заключил Гладков.

До этого ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали мужчина и женщина. Жительница получился осколочное ранение лица, но от госпитализации отказалась. Мужчине осколок попал в живот, его доставили в больницу.

Ранее ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами