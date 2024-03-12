Здание администрации Белгорода пострадало при атаке ВСУ на город

Здание администрации Белгорода пострадало при атаке города БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

Информация о пострадавших и степени разрушений на данный момент уточняется.

12 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом торговый объект в городе Белгороде. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, дрон врезался в стену магазина. Никто не пострадал.

В результате взрыва при падении БПЛА в здании выбило окна и посекло фасад. Также повреждения получили четыре легковых автомобиля.

В этот же день ВСУ пытались атаковать беспилотником коммерческое предприятие. Гладков сообщил, что сотрудники Росгвардии смогли сбить беспилотник из стрелкового оружия. Пострадавших и разрушений на объекте нет, заключил Гладков.

До этого ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали мужчина и женщина. Жительница получился осколочное ранение лица, но от госпитализации отказалась. Мужчине осколок попал в живот, его доставили в больницу.

Ранее ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области.