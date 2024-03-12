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Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: силы РФ взяли под контроль Невельское в ДНР

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Виталий Аньков/РИА Новости

Подразделения группировки «Юг» российских войск взяли под контроль населенный пункт Невельское в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает министерство обороны РФ в ежедневной сводке о специальной военной операции.

Кроме того, в районах сел Новомихайловка ДНР и Белогоровка ЛНР российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).
 
По итогу столкновений украинские войска лишились до 350 бойцов, двух танков, четырех автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Накануне Минобороны РФ сообщало об уничтожении еще одного американского танка Abrams в зоне СВО. Кроме того, российские войска на Авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение военнослужащим и технике нескольких бригад ВСУ в районах ряда населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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Операция на Украине
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