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ВСУ атаковали торговый объект в Белгороде

Гладков: ВСУ атаковали беспилотником торговый объект в Белгороде

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом торговый объект в городе Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон врезался в стену магазина. Никто не пострадал.

В результате взрыва при падении БПЛА в здании выбило окна и посекло фасад. Также повреждения получили четыре легковых автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, поделился Гладков.

До этого губернатор сообщал, что ВСУ атаковали беспилотником коммерческое предприятие.

Кроме того, всю прошедшую ночь украинские войска не прекращали попытки ударить по регионам России. Согласно данным Министерства обороны РФ, вплоть до утра 12 марта системы ПВО сбили над Белгородской областью семь украинских дронов.

Ранее ФСБ опровергла информацию о проникновении украинских ДРГ в регионы России.

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