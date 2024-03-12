Спикер сейма Польши заявил, что отправит жену на фронт

Спикер сейма Польши Шимон Холовня сообщил, что его супруга отправится на фронт в случае войны. Его слова приводит портал Tarnogorski.info.

«Моя жена погибнет, если начнется вооруженный конфликт. Я не желаю этого, не дай Бог», — сказал он.

По словам спикера, его жена — офицер Военно-воздушных сил (ВВС) Польши и пилот истребителя МиГ-29. Он отметил, что она реально служит в армии, а не «воюет словом, как это делают в средствах массовой информации или в политике».

До этого сообщалось, что прокуратура Польши предъявила обвинения местному фермеру, который во время протестной акции вывесил на своем тракторе пророссийский плакат и флаг Советского Союза.

Около половины (47%) жителей Польши опасаются «нападения» Российской Федерации на Польшу. Об этом свидетельствуют данные опроса, подготовленного для польской радиостанции RMF FM и газеты «Dziennik Gazeta Prawna».

Более половины поляков обеспокоились возможной войной России и НАТО.