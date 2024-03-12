В Белгороде ВСУ попытались атаковать беспилотником коммерческое предприятие

В Белгороде Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником коммерческое предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что сотрудники Росгвардии смогли сбить беспилотник из стрелкового оружия. Пострадавших и разрушений на объекте нет, заключил Гладков.

Также губернатор Гладков сообщал, что в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и сбила пять воздушных целей на подлете к городу.

До этого ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали мужчина и женщина. Жительница получился осколочное ранение лица, но от госпитализации отказалась. Мужчине осколок попал в живот, его доставили в больницу.

Также после обстрела в городе зафиксировали различные повреждения шести частных домовладений, зданий: магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также пострадали два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте, заключил Гладков.

Ранее в Нижегородской области локализовали пожар, вызванный атакой дрона.