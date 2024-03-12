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Украинская диверсионная группа пыталась прорваться на территорию Курской области

Старовойт: украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино Курской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Со стороны Украины неудачно попыталась прорваться в Курскую область диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что был стрелковый бой, но никакого прорыва не случилось.

«Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было», — подчеркнул Старовойт.

Накануне в Курской области, по данным местных властей, уничтожили дроны над Фатежским, Курским, Золотухинским, Солнцевским и Поныровским районами. Объявлялась ракетная опасность, работала ПВО. Последствия на земле уточняются. Губернатор Роман Старовойт поблагодарил «наших парней из ПВО».

До этого стало известно о нескольких раненных в бою с украинскими диверсантами в Курской области. По предварительной информации Baza, в бою применили артиллерию.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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