Старовойт заявил о продолжающихся обстрелах Курской области со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрел поселка Теткино Глушковского района в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Чиновник напомнил, что всю прошедшую ночь ВСУ атаковали Курскую область своими беспилотниками. Ракетная опасность в регионе еще держится.

В результате обстрела Теткино пострадал местный житель.

«К сожалению, там есть пострадавший. Местный житель получил легкое ранение, ему оказана необходимая помощь», — сообщил Старовойт.

Согласно данным Министерства обороны РФ, в ночь на 12 марта системы ПВО сбили над Курской областью 11 украинских дронов.

Также в этот день Telegram-канал Wargonzo сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области России. Они попытались пересечь границу на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня.

Ранее стало известно о нескольких раненных в бою с украинскими диверсантами в Курской области.