Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армия Израиля нанесла удар по югу Ливана

ВВС Израиля нанесли удар по югу Ливана в ответ на обстрел Голанских высот

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Авиация Израиля атаковала район Хасбая на юге Ливана, откуда бойцы шиитской вооруженной милиции «Хезболла» вели ракетный обстрел Голанских высот. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Израильская артиллерия обстреляла с утра населенные пункты Маркаба и Хоула, которые служат форпостами «Хезболлы» на юге Ливана», – говорится в сообщении.

По информации вещателя, в результате атаки были уничтожены три установки залпового огня, которые бойцы «Хезболлы» использовали для нанесения ударов по позициям израильских войск.

Израильские СМИ отметили, что утром по Израилю было выпущено около 100 ракетных снарядов. Al Mayadeen сообщил, что шиитские отряды атаковали позиции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на авианалет на город Баальбек на востоке Ливана, в результате которого пострадали несколько местных жителей.

В начале марта бойцы «Хезболлы» открыли зенитный огонь по израильским самолетам над долиной Бекаа.

Ранее шиитская группировка «Хезболла» заявила об обстреле казарм ЦАХАЛ на Голанских высотах 30 снарядами.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами