Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший американский разведчик обратил внимание на деталь в действиях России на Украине

Риттер: Россия стремится сохранить дееспособность Украины после СВО

close
100%
Depositphotos

Россия ведет против Украины не войну, а специальную военную операцию, в первом случае от Украины ничего не осталось бы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Россия ведет эти боевые действия отличным от войны способом, поскольку она знает, что однажды этот конфликт завершится, и ей придется иметь дело с тем, что осталось от Украины», — сказал он.

По мнению Риттера, РФ заинтересована в дееспособной Украине, потому что в ином случае она станет лишь обузой.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ) не наносят удары по гражданской инфраструктуре. В качестве целей они выбирают объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.

До этого Скотт Риттер, комментируя уничтожение российскими силами американских танков Abrams, заявлял, что украинская армия находится в коллапсе, ей не помогут западные танки.

Ранее в США признали превосходство российских танков над американскими в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами