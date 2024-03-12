Бывший американский разведчик обратил внимание на деталь в действиях России на Украине

Россия ведет против Украины не войну, а специальную военную операцию, в первом случае от Украины ничего не осталось бы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Россия ведет эти боевые действия отличным от войны способом, поскольку она знает, что однажды этот конфликт завершится, и ей придется иметь дело с тем, что осталось от Украины», — сказал он.

По мнению Риттера, РФ заинтересована в дееспособной Украине, потому что в ином случае она станет лишь обузой.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ) не наносят удары по гражданской инфраструктуре. В качестве целей они выбирают объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.

До этого Скотт Риттер, комментируя уничтожение российскими силами американских танков Abrams, заявлял, что украинская армия находится в коллапсе, ей не помогут западные танки.

Ранее в США признали превосходство российских танков над американскими в зоне СВО.