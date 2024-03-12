В Евросоюзе призвали отправить войска на Украину из-за бездействия НАТО

Евросоюз должен отправить войска на Украину, поскольку НАТО бездействует и не ведет активной борьбы с российской армией на украинской территории. Об этом заявил экс-помощник верховного главнокомандующего объединенными силами Североатлантического альянса в Европе и бывший полковник армии США Александр Кроутер, его цитирует Newsweek.

«Это потрясающая возможность для ЕС активизироваться и заняться реальным делом», — сказал он.

Офицер считает, что НАТО сегодня «буксует» и не предпринимает какие-либо ощутимые шаги для помощи Украине. По его мнению, это будет продолжаться минимум до тех пор, пока состоится очередной саммит альянса в июле этого года.

До этого Politico писало, что Франция стремится «создать альянс» стран, которые готовы к отправке своих вооруженных сил на Украину.

Ранее Захарова оценила слова главы МИД Франции об отправке войск на Украину.