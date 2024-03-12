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ВСУ обстреляли городской округ в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ в Белгородской области

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Антон Вергун/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Грайворонский городской округ в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник привел информацию министерства обороны РФ. Согласно ей, системами противовоздушной обороны (ПВО) в округе были сбиты восемь реактивных снарядов ракетных систем залпового огня Vampire и одна ракета тактического ракетного комплекса «Точка-У».

«Также округ находится под минометным и артиллерийским обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения», — написал Гладков.

По его словам, в городе Грайворон зафиксированы различные повреждения — в 11 частных домах и пяти автомобилях. Также осколками посечено здание районного суда.

В селах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному дому. Кроме того, удар по линии электропередачи оставил без света жителей сел Горьковский, Дунайка, Мощеное, Сподарюшино и Дорогощь.

Гладков заверил, что оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий как только позволит обстановка.

Некоторое время назад Telegram-канал Wargonzo сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области России. Они попытались пересечь границу на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня.

Также подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ последние несколько дней наращивают группировку в населенном пункте Волчанск в Харьковской области, который расположен в 10 километрах от населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.

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Обстрелы Белгородской области
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