В Нижегородской области локализовали пожар, вызванный атакой дрона

Пожар, возникший после атаки беспилотника в промзоне Нижегородской области, локализован. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

«Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно», – написал Никитин

Он отметил, что на месте ЧП работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, а также сотрудники пожарной части предприятия, на территории которого произошло возгорание.

По словам губернатора, в результате атаки беспилотника никто не пострадал. Вовремя были приняты необходимые меры и эвакуированы сотрудники, отметил Никитин.

Он добавил, что специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

12 марта в результате атаки Вооруженных сил Украины начался пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области. ЧП попало на видео.

Сообщалось, что для тушения пожара в промзоне в Кстове Нижегородской области привлекли пожарный поезд.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о череде атак украинских БПЛА в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.