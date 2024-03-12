Жителям Белгорода объяснили столбы дыма в разных частях города

Администрация Белгорода рассказала местным жителям, что столбы дыма в разных частях города идут из труб котельных.

До этого жители Белгорода сообщали о столбах дыма. На указанные места, которые вызвали опасения, выехали специалисты, однако возгораний там не обнаружили.

Также на подтвердилось возгорание на улице Магистральной, отметили в администрации. Дымка в этом районе появилась из-за погодных условий.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и сбила пять воздушных целей на подлете к городу.

Согласно информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник сбили в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.