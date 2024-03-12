Украинский пленный рассказал о воюющем за ВСУ немецком «арийце»

В одной из иностранных бригад, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, служит «истинный ариец» из Германии. Такой информацией поделился украинский военнопленный Юрий Водян, мобилизованный из Николаевской области в конце 2023 года, сообщает РИА Новости.

«У немца «Кола» позывной, про него говорили: «Он истинный ариец», ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы», — сказал военнопленный.

По его словам, в бригаде «арийца» были наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, и у каждого из них был заключен контракт с ВСУ.

Водян отметил, что иностранные наемники не любят брать на боевые задания украинцев, выбирая для комплектования подразделений опытных специалистов из стран НАТО, прошедших Ирак и Афганистан.

«Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали», – пояснил Водян.

До этого под Авдеевкой обнаружили группу иностранных наемников.

Ранее в зоне СВО были уничтожены два пункта размещения иностранных наемников.