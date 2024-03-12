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Военкоры сообщили о попытке прорыва украинских ДРГ в регионы России

Wargonzo: украинские ДРГ попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

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Inna Varenytsia/Reuters

Диверсионно-разведывательные группы попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области России. Об этом сообщил Telegram-канал Wargonzo со ссылкой на источники в силовых структурах регионов.

Отмечается, что несколько вооруженных групп пытались прорваться в Белгородскую область на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня. Также, по информации канала, на подходе к границе были выявлены несколько украинских танков, которые оказывали огневое воздействие во время попытки штурма.

Наряду с попыткой организации штурмовых действий в Белгородском приграничье, украинские ДРГ попытались проникнуть на территорию Курской области. Там в районе Теткино начались стрелковые бои.

«Противник заходил к нашим позициям с трех направлений, был замечен, уничтожен и отброшен назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие Западного военного округа и пограничники ждут дальнейших попыток украинских диверсантов подойти к российским рубежам.

Известно также, что Вооруженные силы Украины с прошлой ночи пытаются атаковать дронами российские регионы. Согласно информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над территориями Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Орловской областей.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о сосредоточении Украиной войск на границе двух стран.

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