Беспилотник ВСУ сбит в Ленинградской области

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили беспилотный аппарат самолетного типа в окрестностях города Кириши Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава региона заверил, что в результате атаки дрона пострадавших и разрушений нет. Других подробностей он не привел.

Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регионы России не заканчиваются с предыдущей ночи. По данным Министерства обороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 украинских беспилотников над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник был сбит в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.