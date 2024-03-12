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Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей

Гладков: в Белгородском районе силы ПВО сбили пять воздушных целей

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Shutterstock

В Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и сбила пять воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, заключил губернатор.

Согласно информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник сбили в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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