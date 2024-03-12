ПВО сбили снаряды РСЗО Vampire и ракету «Точка-У» над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь реактивных снарядов RM-70 Vampire и одну ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Попытка террористической атаки Вооруженных сил Украины была пресечена около 07:30 мск 12 марта.

Некоторое время назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке со стороны ВСУ. По предварительным данным, никто не пострадал.

Согласно информации министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.