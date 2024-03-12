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Минобороны сообщило о подбитом дроне ВСУ над Курской областью

Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

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Global Look Press

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

«Около 7:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили беспилотник.

Некоторое время назад Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник был сбит в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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