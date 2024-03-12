Минобороны сообщило о подбитом дроне ВСУ над Курской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

«Около 7:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили беспилотник.

Некоторое время назад Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник был сбит в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.