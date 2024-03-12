Жителей Курска предупредили о работе системы ПВО

В небе над Курском утром 12 марта продолжает работу система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он призвал местных жителей и гостей города сохранять спокойствие.

Согласно информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник сбили в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.