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В Орле после падения беспилотника на ТЭК пришлось эвакуировать людей из соседних домов

Мэр Парахин: в Орле после падения дрона на объект ТЭК эвакуировали 17 человек

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Alexander Ermochenko/Reuters

В Орле после падения беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса из соседних домов эвакуировали 17 человек. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин.

По предварительной информации, пострадавших от падения дрона нет. Оперативные службы выехали на место падения. Эвакуированных людей осмотрели медики, отметил Парахин.

Согласно информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник сбили в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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