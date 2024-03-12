Над территориями России за ночь уничтожено и сбито 25 дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, два дрона было перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что БПЛА противника сбросил четыре взрывных устройства, повреждена линия электропередачи. Обесточены села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.

В Московской области беспилотник был сбит в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.