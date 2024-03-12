Десантники из Забайкалья уничтожили под Артемовском наблюдательный пункт украинских войск

Забайкальские десантники к западу от Артемовска пуском противотанковой управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пуск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Бойцами воздушно-десантных войск из Бурятии в заброшенном доме был обнаружен наблюдательный пункт ВСУ, с которого противник вел наблюдение за российскими передовыми позициям и производил запуск и управление разведывательными и ударными дронами.

Координаты наблюдательного пункта были незамедлительно переданы на пункт управления российских войск, откуда поступил приказ уничтожить расчетом противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

Улан-Удэнские десантники произвели меткий пуск ракеты и уничтожили вражеский наблюдательный пункт вместе с личным составом.

Завершив боевую работу, расчет быстро сменил позицию и продолжил выполнение боевой задачи.

До этого сообщалось, что российские военные барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили две украинские БМП-1.

Ранее сообщалось, что российские силы с начала года уничтожили 40 зенитных пусковых установок ВСУ.