В украинском сегменте интернета был опубликован некролог о погибшем зенитчике, сопровождаемый фотографией, на которой он стоит перед пусковой установкой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

Пост был размещен в сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в нем говорится, что зенитчик Павел Васильков вместе со своими сослуживцами погиб во время выполнения боевого задания, «охраняя небо над Украиной».

При этом на фотографии, которой сопровождался пост, Васильков стоит на фоне пусковой установки c характерными для американского зенитного ракетного (ЗРК) Patriot контейнерами с ракетами.

Информация о гибели Василькова также была опубликована в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее британский эксперт назвал катастрофой уничтожение ЗРК Patriot на Украине.

До этого сообщалось, что российские войска с начала нынешнего года уничтожили не менее 40 зенитных ракетных пусковых установок разного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не менее 20 радаров ПВО к ним.

Ранее сообщалось, что три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot могли быть уничтожены ударом ракеты в районе Покровска в Донецкой народной республике.