Шиитские группировки Ирака заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Иракские шиитские группировки заявили, что с помощью дронов атаковали расположенный близ Тель-Авива международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении, распространенном группировками, говорится, что вечером 11 марта силы «Исламского сопротивления в Ираке» с помощью беспилотников нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион.

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля Исраэль Кац во время выступления на специальном заседании Совета Безопасности ООН потребовал признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией и ввести жесткие санкции против группировки.

10 марта истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по отряду радикалов, вооруженных противотанковыми ракетами, на юге Ливана.

До этого «Хезболла» атаковала Израиль с позиций в 130 м от объектов ООН в Ливане.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.