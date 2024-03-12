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Уничтожение украинского истребителя МиГ-29 попало на видео

Уничтожение украинского самолета МиГ-29 засняли на видео

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Efrem Lukatsky/AP

Уничтожение украинского многоцелевого истребителя МиГ-29 попало на видео. Ролик с поражением самолета был опубликован Telegram-каналом «Военкоры Русской Весны».

На кадрах, снятых очевидцами из движущегося автомобиля, летящий МиГ-29 взрывается, после чего обломки истребителя падают на землю.

Украинский самолет был сбит вблизи Красноармейска в ДНР. Пилот, управлявший МиГ-29, не смог катапультироваться.

Отмечается, что момент поражения ракетой самолета чрезвычайно редко попадает на видеокадры.

8 марта Минобороны РФ сообщало, что авиация и средства ПВО России за неделю сбили украинский истребитель МиГ-29, пять крылатых ракет Storm Shadow, а также зенитную управляемую ракету Patriot.

6 марта российские средства ПВО впервые сбили управляемую французскую авиабомбу Hammer в зоне спецоперации.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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