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Над Курском работает система ПВО

Губернатор Старовойт: в небе над Курском работает система ПВО

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что над Курском работает система противовоздушной обороны (ПВО).

«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава региона.

До этого Старовойт сообщил, что в Курской области объявлена ракетная опасность.

11 марта губернатор сообщал, что в Курской области продолжается восстановление гражданских объектов, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этих работ отремонтировали более 900 домов.

Утром в понедельник сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Брянской областью.

До этого губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района в Курской области. Было зафиксировано пять прилетов, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в Курской области при обстреле были повреждены газовая труба и линия электропередачи.

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